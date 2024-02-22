المدعي العام الإسرائيلي بصدد التحقيق في توزيع 14 ألف رخصة سلاح على المدنيين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2023، تم تسجيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة، منذ بدء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما سجل في العشرين سنة الماضية.

وعمد بن غفير ومسؤولون في مكتبه إلى منح 14 ألف رخصة حمل سلاح في إسرائيل دون رقابة، لمدنيين وللعاملين في الإعلام، منذ اندلاع الحرب في غزة.

ووافق مستشار بن غفير على مئات الطلبات التي تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة حمل سلاح، دون الرجوع للقنوات القانونية المعتادة التي قد تستغرق وقتا بسبب ضرورة الحصول على موافقة عدة جهات.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الجمعة الماضي: "إنني سأواصل سياستي بتسليح المدنيين الإسرائيليين".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن إيتمار بن غفير، أن سياسته واضحة بشأن تسليح المواطنين المدنيين، حيث سيواصل تسليحهم، وذلك تعليقًا على العملية التي قتل فيها مواطنان اثنان وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن "السلاح سينقذ المواطنين، وسأعمل على تلك السياسة القاضية بتسليحهم من أجل مواجهة الإرهاب ومحاربته، سواء في غزة أو لبنان"، على حد زعمه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكدت قناة إسرائيلية مقتل مواطن ثان في عملية إطلاق نار في كريات ملاخي جنوبي البلاد، وتكشف تفاصيل جديدة عن الحادث.

أمس, 19:12 GMT

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، يوم الجمعة الماضي، بأنه قتل مواطن إسرائيلي ثان في عملية إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من يوم الجمعة، وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة، ميؤوس منها، وكذلك إصابة مواطن آخر بجروح متوسطة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن منفذ العملية تبين لاحقا أنه من مدينة القدس، وقد ارتدى لحية قبل قيامه بالعملية الخطيرة، وكذلك ارتدى قبعة، للتمويه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كتبت، بداية، عن مقتل 3 إسرائيليين ثم تراجعت وأكدت إصابتهم بإصابات بالغة، فيما تبين لاحقا مقتل مواطن واحد فقط وإصابة 4 آخرين منهم بجروح بالغة، وذلك في عملية إطلاق نار على موقف للحافلات شمال كريات ملاخي الواقعة ضمن نطاق عسقلان، جنوبي إسرائيل، فيما أوضحت تلك الوسائل الإعلامية الإسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار.