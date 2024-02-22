شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الإندونيسية تدين باجتماع العشرين الفظائع الإسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودى الفظائع التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة، مسلطة الضوء على عمليات الإبادة الجماعية التى يشهدها القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، بحسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأكدت الوزيرة في بيان اليوم الخميس، ضرورة تسليط مجموعة العشرين الضوء على هذه القضايا، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي هم جزء من مجموعة العشرين.

وشددت مارسودي على أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر تصرفات إسرائيل غير القانونية خلال عدوانها على غزة المستمر منذ 138 يوما، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.

وأضافت: "لقد أبلغت دول مجموعة العشرين بحزم أن هذا الأمر تجاوز مجرد كارثة إنسانية، إذ أصبح كابوسا جيوسياسيا.. علاوة على ذلك، انتشرت آثار الحرب وتشكل تهديدات للاستقرار والأمن العالميين".

كما تحدثت وزير الخارجية الإندونيسية عن تحديد الإجراءات متعددة الأطراف المطلوبة لوضع حد للأزمات في غزة، بما في ذلك الدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بكل الوسائل الممكنة.

وقالت "إن (وقف إطلاق النار) هذا سيكون بمثابة تغيير أساسي لقواعد اللعبة لوقف إراقة الدماء والأزمة الإنسانية، فضلا عن تمهيد الطريق لوضع ملائم نحو المفاوضات بشأن تنفيذ حل الدولتين".

كما حثت مارسودي الدول على تجنب استخدام المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالقضايا في فلسطين. وقالت: "لقد شددت على ضرورة التعامل مع القضايا الفلسطينية بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع القضايا الأخرى".

ودعت مارسودي دول مجموعة العشرين إلى زيادة تمويل الإغاثة لفلسطين، مذكّرة إياها بالآثار السلبية للتطورات التكنولوجية على الأمن العالمي، مشيرة إلى أن التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصراعات المسلحة.