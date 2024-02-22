شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على السفن المدنية وتصفها بالمتهورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، هجمات الحوثيين على سفن الشحن المدنية ووصفتها بـ"المتهورة والعشوائية" .

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم ، "أن الحوثيين يتصرفون كمنظمة إرهابية" ، حيث يهاجمون المدنيين والسفن المدنية والبحارة الأبرياء ، ويستمرون في احتجاز طاقم سفينة (جلاكسي ليدر) المكون من 25 شخصًا من خمس دول مختلفة.

وأضافت "إن هجمات الحوثيين تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتتسبب في تأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية، مثل الغذاء والدواء في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها ، وهو ما يؤثر سلباً على المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في السودان وإثيوبيا واليمن نفسها"..مشيرة إلى أن العديد من السفن التي هاجمها الحوثيون كانت تحمل مواد غذائية مثل الحبوب والذرة.

وأكدت الخارجية الأمريكية ، في بيانها ، أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن عقوباتنا وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الحوثيين لا تضر بالشحنات التجارية أو المساعدات الإنسانية لشعب اليمن.

وأشار البيان إلى أن تصرفات الحوثيين تعرقل في المقابل تسليم المواد الغذائية والمواد الأساسية التي يعتمد عليها الشعب اليمني، وتجعل من الصعب على العاملين في المجال الإنساني القيام بعملهم الأساسي، مما يعرض الوضع الإنساني الهش بالفعل للخطر..لافتا إلى أن الحوثيين يعرضون عملية السلام في اليمن - التي تفاوضت عليها الأطراف بما في ذلك الحوثيون على مدى العامين الماضيين - للخطر.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول:"لقد كانت الولايات المتحدة واضحة جدًا في أنها لا تريد صراعًا في البحر الأحمر ، لذا فإنها ستواصل وشركاءنا اتخاذ الإجراءات المناسبة، حسب الحاجة، لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين في هذا الممر المائي الدولي الحيوي ولحماية المساعدات الاقتصادية والإنسانية الحيوية لدول المنطقة".