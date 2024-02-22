شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 97 شهيدا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب تسع مجازر، في القطاع راح ضحيتها 97 شهيدًا و132 مُصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأوضحت أن هذا التحديث يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 29410 شهداء و 69465 مصابا.

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