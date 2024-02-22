شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شهداء وعشرات الجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى منازل ومسجدا فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بالدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل ومسجدًا في مدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة العشرات.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين الفلسطينيين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة"، لكنها لم تسلم من القصف الإسرائيلي.

واليوم يتكدس بمدينة رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترًا مُربعًا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.. بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر، مما أسفر عن استشهاد 29410 فلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 69465 آخرين، في حين لايزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.