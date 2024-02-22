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استشهاد 26 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال على وسط قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 26 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزًل في مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 14 فلسطينياً من عائلة واحدة، كما استشهد 12 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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