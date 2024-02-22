شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخى على سفينة قبالة السواحل اليمنية يتسبب بنشوب حريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة "يو كى أم تى أو" البريطانية للأمن البحرى، اليوم الخميس، أن هجوما صاروخيا استهدف سفينة تبحر فى خليج عدن قبالة السواحل اليمنية مما تسبب فى نشوب حريق على متنها.

وأوضحت الوكالة التى تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، أن سفينة هوجمت بصاروخين، مشددة على أن قوات التحالف تستجيب للحادثة، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية. من جانبها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين بالجنوب الشرقي من مدينة عدن.

وفى وقت سابق، أكد الجيش الأمريكى، اليوم الخميس، أنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ و طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة". وأوضحت أنه تم تنفيذ "أربع ضربات دفاعا عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة ... وتم إسقاط طائرة مسيرة هجومية". يذكر أن قوات أمريكية وبريطانية تشن عدة موجات من الضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير الماضي، بينما ينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

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