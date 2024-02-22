شكرا لقرائتكم خبر عن "يُجوّع الأسرى".. هيئة فلسطينية تفضح جرائم الاحتلال داخل المعتقلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن جرائم الاحتلال داخل المعتقلات، محذرة من سياسة التجويع التي تنتهجها في السجون بحق الأسرى والأسيرات.

وقالت إنها أدت إلى فقدانهم لعشرات الآلاف من الكيلو غرامات من أوزانهم. جرائم الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين وأضافت: أنه استناداً لزيارات محامييها خلال الأيام الماضية لعدد من الأسرى في العديد من المعتقلات، فإن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح ما بين 15-25 كيلو غراماً للأسير الواحد، وهذا يدل على خطورة السياسة المتبعة، والتي لها تداعيات سلبية حالية ومستقبلية على حياتهم وأجسادهم.

وأوضحت أن تقليل الاحتلال كميات الطعام المقدمة للأسرى والأسيرات إلى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وسوء نوعيته وطريقة تحضيره وتعمد تلويثه، سيجعل من أجسادهم فريسة سهلة للفيروسات والأمراض، وبالتالي سيجد الأسرى أنفسهم أمام وضع صحي معقد في القريب العاجل، علماً أن ذلك بدأ يظهر فعلياً. تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ وبينت أنه تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ، وأصبح الجوع من وسائل العقاب اليومي المستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، ويتزامن ذلك مع حرمان المرضى منهم من الأدوية والعلاج.

كما وتزامن ذلك مع فصل الشتاء القاسي هذا العام والذي كان له تأثيرات إضافية على صحة الأسرى، بسبب منع الاحتلال إدخال الملابس والأغطية للأسرى.