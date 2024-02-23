شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 60 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال بوسط وجنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أكثر من 60 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 40 فلسطينياً استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في دير البلح والنصيرات والبريج وسط قطاع غزة، كما استشهد نحو 20 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

