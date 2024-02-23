شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية بريطانية على مديرية الصليف في الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثي، إن 3 غارات أمريكية – بريطانية، استهدفت منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف.

وتواصل القوات الأمريكية البريطانية المشتركة في تنفذ غارات جوية على أهداف عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، بحجة تعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

لكن الحوثيون يقولون، إن حركة الملاحة مستمرة في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، باستثناء السفن التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الحرب على قطاع غزة.