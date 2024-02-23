شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 7 أكتوبر.. عدد الشهداء الفلسطينيين يقترب من 30 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

وضع صادم ومروع

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي إلى 29514 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69616 ألف جريح.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 104 فلسطينيين استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأصيب 160 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وصف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند ما رأه خلال زيارته إلى غزة بأنه كان كان صادمًا ومروعًا.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.



تحديات جسيمة

وتحدث وينسلاند عن زيارته لقطاع غزة هذا الأسبوع، ليرى بنفسه المأساة التي تتكشف، وللقاء "الفرق الأممية التي تعمل بلا كلل وبشجاعة على الأرض"، في خضم تحديات جسيمة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وجدد التأكيد على مدى الحاجة الملحة إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وقال إنه سيواصل حث جميع الأطراف المعنية على معالجة العوائق الرئيسة التي تعترض استجابة الأمم المتحدة الإنسانية على الأرض.