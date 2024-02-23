شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تطورات العدوان.. استشهاد العشرات في قصف على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن العشرات من الفلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 22 فلسطينياً على الأقل استشهدوا في قصف جوي على منازل في وسط مدينة غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 22 فلسطينياً على الأقل استشهدوا في قصف جوي على منازل في وسط مدينة غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، أن 13 ألف طفل فلسطيني استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة منذ 140 يومًا.#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 23, 2024
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