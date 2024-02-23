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أحدث تطورات العدوان.. استشهاد العشرات في قصف على غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن العشرات من الفلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 22 فلسطينياً على الأقل استشهدوا في قصف جوي على منازل في وسط مدينة غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العدوان على غزة

كما استشهد العديد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف للبوارج الحربية الإسرائيلية لمدينة دير البلح وسط القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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