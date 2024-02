شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تطورات العدوان.. استشهاد العشرات في قصف على غزة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، أن 13 ألف طفل فلسطيني استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة منذ 140 يومًا.#اليوم



العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن العشرات من الفلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 22 فلسطينياً على الأقل استشهدوا في قصف جوي على منازل في وسط مدينة غزة. كما استشهد العديد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف للبوارج الحربية الإسرائيلية لمدينة دير البلح وسط القطاع.