الخليج اليوم .. الإمارات وكينيا تبرمان اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كينيا تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة جرت بين الدولتين "بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية تمهيدا للتوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة".

وأضافت الوكالة أن الاتفاقية تهدف إلى البناء على "الزخم التجاري" بين البلدين، لا سيما في ظل ما وصفته بالمسار المتصاعد لحجم التبادل التجاري غير النفطي الذي سجل نموا بنسبة 26.4% في 2023 ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، مقارنة مع 2.4 مليار في 2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إنه وقع بيانا مشتركا مع وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية ريبيكا ميانو لإعلان إنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأضاف الزيودي في حسابه على منصة إكس "نتطلع الآن إلى التوسع في قطاعات شتى، من إنتاج الأغذية والتعدين إلى التكنولوجيا والخدمات اللوجيستية".

كما نقلت عنه الوكالة الإماراتية القول إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي".