الخليج اليوم .. مباركاً يوم التأسيس.. محمد بن راشد: حفظ الله المملكة وأدام عزها ومجدها واستقرارها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس.. حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها واستقرارها".