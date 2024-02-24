الخليج اليوم .. أستراليا تسعى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توقّع وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، أن تبرم بلاده ودولة الإمارات اتفاقية تجارة حرة بحلول نهاية العام الجاري. جاءت تصريحات فاريل قبل أن يغادر بلاده إلى الإمارات، حيث من المقرر أن يجري محادثات تجارية خلال زيارة إلى الدولة والتي تتزامن مع انعقاد المؤتمر الوزاري السنوي لمنظمة التجارة العالمية.

وقال فاريل، إن هناك تفاؤلاً من الجانبين، حيث تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، فيما تبلغ قيمة السلع والخدمات المتبادلة 9.3 مليارات دولار أسترالي (6.1 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022.

وأضاف فاريل: تتطلع أستراليا أيضاً خلال المباحثات مع الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الجانب الإماراتي، لاسيما في مجال التنقيب عن المعادن الأسترالية المهمة، وفي قطاع الطاقة المتجددة، الذي ترى استراليا أنه ضروري لتنويع اقتصاد البلاد. وأعرب فاريل، عن أمله في أن تؤدي أي اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات إلى زيادة وصول أستراليا إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتتفاوض كانبيرا حالياً أيضاً على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والهند، ولكن نظراً لأن كلا الاتفاقيتين تواجهان صعوبات بشأن الواردات الزراعية، فقد تم تعليقهما حتى انتهاء الانتخابات. وسيعمل فاريل أيضاً خلال زيارته إلى الإمارات، مع نظرائه الدوليين على ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات.