شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 29606 جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 141 على التوالي إلى 29606 شهداء، والجرحى إلى نحو 69737 ألف جريح؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 92 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 123 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة النظر لاستمرار تفاقم الوضع الصحي في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أثر مواصلة الاحتلال اقتحام المستشفى ومنع الطواقم الطبية من الدخول أو الخروج من المستشفى.