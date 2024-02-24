شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: إسرائيل تسعى للقضاء على المنظومة الصحية في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن الجيش الإسرائيلي يسعى للقضاء على المنظومة الصحية في قطاع غزة، والعمل على إخراج جميع المستشفيات عن الخدمة.

وأضاف النمس - خلال اتصال هاتفي مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن هناك مئات الآلاف من المواطنين دون خدمات صحية؛ ما يشكل خطرا بالغا على حياتهم، موضحا أن العمليات الجراحية تُجرى بدون تخدير لعدم توافر المواد اللازمة؛ وهذا يدل على مدى الخطورة التي يعاني منها المرضى في المستشفيات.

وتابع "شهدنا منذ بداية العدوان عمليات جيش الاحتلال التي تركز على المستشفيات والقطاعات التي تقدم الخدمات الطبية"، مؤكدا أن الكوادر الطبية تعاني من الاستهداف الإسرائيلي لها، كما أن هناك كوادر طبية في مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي تتعرض للاعتقال والاستجواب.

وشدد على أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد خروج المرضى من المستشفيات التى تحاصرها وفي نفس الوقت تستهدف أى شخص يحاول الخروج، وهذه مناكفات من أجل إيقاع أكبر عدد من الضحايا والمصابين.