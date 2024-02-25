شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تفكيك شبكة عابرة للحدود مختصة فى تهريب المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود بغربى البلاد مختصة فى تدبير وتسهيل عملية خروج ودخول المهاجرين عبر الحدود البرية بطريقة غير شرعية.

وبحسب بيان الدرك الجزائرى (قوات تأمين تابعة لوزارة الدفاع)، تمت هذه العملية عن طريق تتبع شخص مزدوج الجنسية يقوم باستلام المبلغ بالعملة الجزائرية، ثم يقوم بتحويلها لشخص آخر مقيم خارج البلاد عن طريق تطبيق إلكترونى.

وأضاف البيان، أنه تم القبض على باقى عناصر هذه الشبكة داخل مسكن مهيأ كمركز عبور، المقدر عددهم بـ 6 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، فضلا عن ضبط مبالغ مالية وجوازات سفر.



وتابع البيان قائلا إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم جميع أفراد هذه الشبكة أمام السلطات القضائية المختصة من أجل جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وتحويل حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.