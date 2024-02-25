شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تحقيق السلم وتطوير برامج إعادة النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية تحقيق السلم المجتمعي، وتطوير البرامج الخدمية الداعمة لإعادة النازحين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن "رئيس الوزراء، استقبل محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، ومحافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية وضعت برنامجها وفق الاحتياجات والمتطلبات التي تلبي أولويات المواطن في جميع المحافظات.

وشدد على ضرورة استكمال إعمار البنى التحتية في محافظة نينوى، خاصة التي تعرضت إلى الدمار الواسع إبان سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون عند مستوى طموح المواطنين.

واستعرض الخطط الخدمية وأولويات العمل في محافظة ميسان، وأهمية المضي بإكمال المشاريع التي أقرت وفق الاحتياجات الفعلية والأولويات التي تلامس حاجة المواطنين واستثمار التخصيصات، لاسيما في قطاع الخدمات وتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، واتمام مشاريع المستشفيات.