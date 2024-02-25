شكرا لقرائتكم خبر عن 322 مستفيداً من الخدمات الطبية لمركز الأطراف الصناعية في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدعم السعودي للشعب اليمني

الدمام - شريف احمد - قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 322 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يناير 2024 م.وجاء ذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وجرى خلال المشروع تقديم 1.419 خدمة، إذ بلغت نسبة الذكور 72% ونسبة الإناث 28%.بينما شكلت نسبة النازحين 84% والمقيمين 16% من إجمالي المستفيدين، إذ توزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.