شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وتركيا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، أهمية دور المجالس والبرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وزيادة التنسيق والتفاهم، ودعم مجالات التعاون التنموية لما فيه خير وصالح الشعوب.

جاء ذلك خلال لقاء "المسلم"، مع رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بجمهورية تركيا الدكتور نعمان كورتولموش، وذلك على هامش المشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقدة حاليا في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) .

وخلال اللقاء.. بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي لصالح البلدين والشعبين، والدفع بمجالات التعاون نحو آفاق أرحب وأوسع.

وأشاد "المسلم" بعمق العلاقات البحرينية التركية الوثيقة، وما تحظى به من رعاية واهتمام من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جانبه، أشار "كورتولموش" إلى زيارته للبحرين الشهر الماضي، ولقاء الملك حمد بن عيسى، وبما تحقق من نتائج مثمرة وتفاهم برلماني مشترك.