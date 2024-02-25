شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسف": وقف إطلاق النار فى غزة السبيل الوحيد لتجنب المجاعة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت اليونيسف ، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لتجنب خطر مواجهة المجاعة، مؤكدة أن غزة تواجه نقصا حادا في الأمن الغذائي يؤثر على حياة جميع الأطفال.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن أكثر من 300 ألف شخص في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد والموت .