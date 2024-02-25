شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الأونروا" شريان حياة لا غنى عنه للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، "دينيس فرانسيس"، وكالة الأونروا بأنها "شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين" على مدى السنوات الـ 75 الماضية، مؤكداً أن شعب وأطفال فلسطين بحاجة إليها.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب رئيس الجمعية العامة عن استيائه إزاء استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحيط بالأونروا، وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام ويمكن التنبؤ به للأونروا فيما تعمل على معالجة "أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها".



وكان "دينيس فرانسيس"، قد أكد أن الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد التمويل من قبل جهات مانحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.