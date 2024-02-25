الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح بالغة بينهم ضابط في معارك جنوبي غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجندي بيريا بالتا (21 عاما) برتبة رقيب من لواء جفعاتي، قد قتل خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.
وأكدت القناة أنه إضافة للجندي القتيل، فقد أصيب ضابط وجنديان في اللواء نفسه (جفعاتي) بإصابات بالغة، جنوبي غزة أيضا، وتم توجيههم إلى العلاج في المستشفى، وإخطار عائلاتهم بحالة الإصابة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.
أمس, 15:07 GMT
وأوضحت الصحيفة أن شومينوف وهو قائد سرية بالكتيبة رقم 424 من لواء جفعاتي قد قتل في شمال قطاع غزة، بصاروخ مضاد للدبابات.
وأكد أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سوف يجتمع في وقت لاحق ويقرر ما إذا كان سيقبله أم لا، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.