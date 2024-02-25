الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح بالغة بينهم ضابط في معارك جنوبي غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجندي بيريا بالتا (21 عاما) برتبة رقيب من لواء جفعاتي، قد قتل خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وأكدت القناة أنه إضافة للجندي القتيل، فقد أصيب ضابط وجنديان في اللواء نفسه (جفعاتي) بإصابات بالغة، جنوبي غزة أيضا، وتم توجيههم إلى العلاج في المستشفى، وإخطار عائلاتهم بحالة الإصابة.

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.

أمس, 15:07 GMT

وأوضحت الصحيفة أن شومينوف وهو قائد سرية بالكتيبة رقم 424 من لواء جفعاتي قد قتل في شمال قطاع غزة، بصاروخ مضاد للدبابات.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة جديدة لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، حيث ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس الليلة الماضية، قدمت واشنطن مخططا محدثًا لصفقة المحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وأكد أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سوف يجتمع في وقت لاحق ويقرر ما إذا كان سيقبله أم لا، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا.

يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.