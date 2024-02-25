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الجيش الأمريكي يقصف مستودعات أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - و القيادة في بيان مساء أمس السبت، أن "الضربات كانت بالتعاون مع القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا وبريطانيا وكندا والدنمرك وهولندا ونيوزيلندا".

وأوضحت أنها "نفذت ضربات على 18 هدفا للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن".

وأشارت إلى أن القصف استهدف مناطق يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن القوات البحرية بالمنطقة.

كما أكد البيان أن هذه الضربات تهدف لإضعاف قدرة الحوثيين ووقف هجماتهم المتهورة وغير المشروعة على السفن التجارية الدولية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية.

بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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