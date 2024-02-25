الجيش الأمريكي يقصف مستودعات أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو

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القيادة في بيان مساء أمس السبت، أن "الضربات كانت بالتعاون مع القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا وبريطانيا وكندا والدنمرك وهولندا ونيوزيلندا".
U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 24, 2024
On Feb. 24, at approximately 11:50 p.m. (Sanaa Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK Armed Forces, and with support from Australia, Bahrain, Canada, Denmark, the Netherlands, and New Zealand, conducted strikes… pic.twitter.com/hAQ8Ftkihp
وأوضحت أنها "نفذت ضربات على 18 هدفا للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن".
وأشارت إلى أن القصف استهدف مناطق يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن القوات البحرية بالمنطقة.
كما أكد البيان أن هذه الضربات تهدف لإضعاف قدرة الحوثيين ووقف هجماتهم المتهورة وغير المشروعة على السفن التجارية الدولية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية.
بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.