الجيش الأمريكي يقصف مستودعات أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"... فيديو

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



On Feb. 24, at approximately 11:50 p.m. (Sanaa Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK Armed Forces, and with support from Australia, Bahrain, Canada, Denmark, the Netherlands, and New Zealand, conducted strikes… pic.twitter.com/hAQ8Ftkihp — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 24, 2024 القيادة في بيان مساء أمس السبت، أن "الضربات كانت بالتعاون مع القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا وبريطانيا وكندا والدنمرك وهولندا ونيوزيلندا". دبي - محمود عبدالرازق - والقيادة في بيان مساء أمس السبت، أن "الضربات كانت بالتعاون مع القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا وبريطانيا وكندا والدنمرك وهولندا ونيوزيلندا".

وأوضحت أنها "نفذت ضربات على 18 هدفا للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن".

وأشارت إلى أن القصف استهدف مناطق يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن القوات البحرية بالمنطقة.

كما أكد البيان أن هذه الضربات تهدف لإضعاف قدرة الحوثيين ووقف هجماتهم المتهورة وغير المشروعة على السفن التجارية الدولية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية.

بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".