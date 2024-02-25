الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في عملية إطلاق نار على قاعدة عسكرية جنوبي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الجيش قرر أن يفتح تحقيقا في واقعة إطلاق نار على قاعدة عسكرية في بلدة عراد الواقعة جنوبي البلاد.

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة، الليلة الماضية، نتيجة إطلاق نار على قاعدة للجيش الإسرائيلي، ما دفع بالشرطة العسكرية إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

ومساء أمس السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني بالقرب من قاعدة عسكرية للجيش جنوبي البلاد، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أحد المشتبه فيهم قد اقترب من قاعدة تدريب عسكرية تابعة لفرقة "ناحال" القريبة من بلدة عراد جنوبي إسرائيل، وسمع إطلاق نار في المنطقة في الوقت نفسه.

أمس, 15:07 GMT

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن شومينوف وهو قائد سرية بالكتيبة رقم 424 من لواء جفعاتي قد قتل في شمال قطاع غزة، بصاروخ مضاد للدبابات.

يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.