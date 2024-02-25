الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في عملية إطلاق نار على قاعدة عسكرية جنوبي البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الجيش قرر أن يفتح تحقيقا في واقعة إطلاق نار على قاعدة عسكرية في بلدة عراد الواقعة جنوبي البلاد.
وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة، الليلة الماضية، نتيجة إطلاق نار على قاعدة للجيش الإسرائيلي، ما دفع بالشرطة العسكرية إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث.
أمس, 15:07 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.