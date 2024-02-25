الخليج اليوم .. الألعاب النارية تلون سماء 15 مدينة سعودية ابتهاجاً بيوم التأسيس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلونت 15 مدينة سعودية مساء اليوم السبت 24 فبراير، بالألعاب النارية باختلاف ألوانها وأحجامها، احتفالاً بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، والتي انطلقت جميعها في لحظة واحدة عند الساعة العاشرة مساءً.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن حزمة كبيرة من البرامج والفعاليات التي نظمتها وزارة الثقافة على مستوى المملكة، وذلك لأهمية هذا اليوم التاريخي في قلوب المواطنين السعوديين، فهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للسعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.

في الوقت نفسه، تسابق السعوديون في توثيق هذه اللحظات ونشرها عبر وسائلهم التواصلية، تعبيراً عن فرحتهم بيوم التأسيس، متوشحين بلباسهم الشعبي القديم، كما تسابق محترفو التصوير الضوئي في إنتاج الصور اللافتة والمعبرة بهذه المناسبة الوطنية.