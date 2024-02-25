شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع السورية": إسقاط 7 طائرات مسيرة للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع السورية، إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد "أن القوات السورية العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب تمكنت من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة".