شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الفاو" بالأردن: حرب غزة أثرت سلبا على أسعار الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالأردن نبيل عساف أن الأوضاع الحالية في المنطقة كالحرب على قطاع غزة وما نتج عنها من توترات في البحر الأحمر وكذلك الأوضاع في البحر الأسود أثرت بشكل سلبي على أسعار وكميات الغذاء في الإقليم .. مشيرا إلى أن هناك محاولات من أجل تخفيف حدة هذه الآثار على دول المنطقة.



وقال عساف ، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش أعمال منتدى "البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" والذي ينظمه المركز الريادي الأردني ، إن دول المنطقة تعد من الدول المستوردة سواء للغذاء بشكل مباشر أو مدخلات الغذاء في الزراعة بشكل غير مباشر وبالتالي نظرا للأوضاع الحالية وما يشهده قطاع نقل وشحن هذه المواد انعكس بشكل سلبي على أسعار الغذاء في الإقليم.



وأضاف أن المنطقة كانت في الأساس تعاني من مشكلات طبيعية كتغيرات المناخية مما كان له تأثير على الغذاء إلا أن الحرب على قطاع غزة وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير حركة النقل والشحن في البحرين الأحمر والأسود كانت عوامل غير طبيعية وطارئة خلقت نوعا من عدم الاستقرار سواء على أسعار المواد الغذائية أو صناعة الغذاء بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط.



وأشار عساف إلى أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تعمل حاليا على إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي سيعمل على ملاحظات التغيرات في المنطقة ، ويعطي مؤشرات للدول من أجل أن تكون لديها بيانات عن الأوضاع وعن سلاسل الغذاء وبالتالي يمكنها أن تتعامل سريعا ما أي أزمة طارئة في المنطقة والعالم أيضا.



ولفت إلى أن المنظمة تعمل أيضا على تفعيل الإنتاج في دول المنطقة عبر تحقيق التكامل والتعاون فيما بين هذه الدول مما يسهم في تبادل السلع الغذائية من خلال تنوع الإنتاج الزراعي فيما بينها..مشيرا إلى أنه ليس هناك حلول أمام الأزمات المتلاحقة والتطورات الدولية الطارئة إلا تحقيق هذا التكامل الإقليمي بين دول الإقليم لسد أي فجوة غذائية قد تحدث في أي وقت.



ونوه عساف بأن منظمة الفاو تعمل مع الحكومة الأردنية وتتعاون معها وتحقق نوع من تكامل البيانات بين الجانبين بحيث تكون الجهات المعنية بالغذاء في الأردن على علم مسبق بالوضع الغذائي سواء المحلي أو الإقليمي..مؤكدا أن الشراكة والفاعلية والتعاون وهو أساس العلاقة بين الحكومة الأردنية والمنظمة.



وكشف أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تعمل أيضا على تحقيق مبادرة عالمية كبير تحت مسمى "منتج واحد لبلد ذات أولوية" .. مؤكدا أن هذه المبادرة تهتم بمنتج غذائي ذات أولوية لكل دولة من دول الإقليم العربي وله فائدة غذائية كبيرة ويحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي الإقليمي عبر التبادل بين الدول.



وشدد عساف على ضرورة أن يسهم التبادل المعلوماتي والخبرات بين دول الإقليم في تحقيق نوع من التكامل الغذائي..مؤكدا أن مصر تشارك في هذه المبادرة وستسهم في تحقيق التكامل الإقليمي والعربي بمنتجاتها.



وأشار إلى المنظمة لديها تدابير كبيرة سيتم عرضها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي سينعقد يومي 4 و5 مارس القادم في عمان..موضحا أن المؤتمر يهدف إلى توضيح مشاريع ومبادرات منظمة الفاو وموضوعات أخرى سيتم رفعها إلى اجتماع دولي لمناقشتها من أجل أخذ القرارات المناسبة.



ورأى ممثل منظمة الفاو بالأردن أن التنسيق والتعاون بين الوزراء المعنيين في دول المنطقة ومنها مصر يحقق الهدف هو التكامل الغذائي في الإقليم..منوها بأن الأمن الغذائي أصبح أولوية في دول المنطقة باعتباره أمنا قوميا لكل دولة وهو ما تعمل عليه المنظمة.



وأشاد عساف بالمؤتمرات والمنتديات ومنها أعمال منتدى "البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" والذي نظمه المركز الريادي الأردني الأسبوع الماضي باعتبار ذلك منصات تتبادل للخبرات والتوصيات عبر مشاركة إقليمية ودولية تسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي العربي والإقليمي من خلال قصص نجاح في هذه الدول يتم الاستفادة منها في الخطط المستقبلية بشأن مواجهة التحديات المناخية والتي لها تأثير مباشر على الغذاء الإقليمي والعالمي.