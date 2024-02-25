شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": حصيلة حرب إسرائيل على القطاع ترتفع إلى 29692 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29692 شهيدا و69879 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه تم تحديث الحصيلة بعد رصد ارتكاب قوات الاحتلال 7 مجازر في القطاع خلال ال(24) ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 86 شخصا وإصابة 131 آخرين.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا العدد لا يشمل الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.