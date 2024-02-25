شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: هناك مساع لتشكيل حكومة كفاءات تنسجم مع مصلحة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كد مسئول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح عبد الفتاح دولة ، أن هناك مساعي لتشكيل حكومة كفاءات تنسجم مع مصلحة الشعب الفلسطيني ومع العديد من النقاشات والمبادرات التي يتم الحديث لها والتنسيق فيها مع السلطة الوطنية الفلسطينية.



وقال دولة - في مداخلة لقناة العربية الإخبارية - "إن الحديث عن تشكيل حكومة كفاءات كان قد أخذ مساحة كبيرة من النقاش خلال المبادرات التي قدمت سواء من الأشقاء العرب والدول الصديقة على اعتبار أن هذه الحكومة ربما تكون قادرة على إدارة الشأن الفلسطيني في غزة والضفة من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية وتكون أيضا القادرة على إعادة الحياة لقطاع غزة".



وأضاف أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كفاءات لإدارة الشأن الفلسطيني وليست حكومة فصائل ، لكن بالتأكيد المسئولية الوطنية تحتم على الجميع وعلى حماس الموافقة والالتزام بها ، فإن كانت هذه الحكومة في الصالح الفلسطيني العام لماذا يرفضها أحد، مشددا على الجميع أن يتعامل بمسئولية كبيرة لأننا بالفعل في حاجة الى حكومة كفاءات في هذه المرحلة.



وأشار إلى أن هناك نقاشات فلسطينية داخل القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات الممكنة لمواجهة العدوان وانهائه عن شعبنا وإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع وحماية ما تبقى من حياة وإعادة الحياة والإعمار الى القطاع.