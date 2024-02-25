مصر ترد على مزاعم تسرب فيروس جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.

وأضافت الصحة المصرية أنه "لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج".

وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في البلاد "مطمئن ومستقر تماما ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية".

18 نوفمبر 2023, 15:35 GMT

وأكدت امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصٍ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض.

وأوضحت أنه يتم تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.