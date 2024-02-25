‏جنرال إسرائيلي سابق: لن ننجح في إخلاء غزة من السلاح بنسبة 100%

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال سلوفيك، رئيس شعبة مكافحة الإرهاب السابق في الجيش الإسرائيلي، بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، بأنه لن يكون الأمر بنسبة 100%.
وفي السياق نفسه، توشك عمليات الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة على الانتهاء، ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح، وفقا للتقارير الإسرائيلية.
ونقلت عنه أن مصر أوضحت في المحادثات أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة الانفجار.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.