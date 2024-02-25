شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

تدمير وتفجير وتجريف

الدمام - شريف احمد - يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في حق الشعب الفلسطيني، إذ ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 142 على التوالي إلى 29692 شهيداً.وأشار إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو 69879 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.وزارة الصحة الفلسطينية، أوضحت أن 86 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 131 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.كانت دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنازل والمنشآت الفلسطينية على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة، والممتدة من بيت حانون شمالاً حتى مدينة رفح جنوبا.ويأتي ذلك لخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة، بعمق يزيد عن كيلو متر داخل المناطق السكنية في القطاع.ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية في إحصائية أولية لها، تدمير وتفجير وتجريف الاحتلال أكثر من ألف منزل ومنشأة في مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.