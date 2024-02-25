شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعتقال الآلاف في الضفة الغربية منذ الـ 7 من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، توثيق اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7225 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 15 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، من بينهم أسرى محررون وأطفال. تدمير آلاف المنازل والمنشآت كانت دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنازل والمنشآت الفلسطينية على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة، والممتدة من بيت حانون شمالاً حتى مدينة رفح جنوبا، وذلك لخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة بعمق يزيد عن كيلو متر داخل المناطق السكنية في القطاع.

ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية في إحصائية أولية لها، تدمير وتفجير وتجريف الاحتلال أكثر من ألف منزل ومنشأة في مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة. شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 142 على التوالي إلى 29692 شهيداً.

وأشار إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو 69879 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وزارة الصحة الفلسطينية، أوضحت أن 86 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 131 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.