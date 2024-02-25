شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: ما يجرى بقطاع غزة جريمة بحق الإنسانية فى كل نواحيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، "إن ما يجري في قطاع غزة الآن جريمة بحق الإنسانية في كل نواحيها".. مؤكدا استمرار الأردن في ممارسة الضغوط بشكل كبير من أجل إدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة ووقف هذا العدوان بشكل فوري.

وحذر الصفدي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل ، من أن استمرار العدوان في هذه الظروف على أبواب شهر رمضان سيضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الحرب وتفجر الوضع الإقليمي بشكل عام..قائلا : "لا وقت نخسره وكل يوم يمضي مع استمرار الحرب يزيد من خطر تفجرها كما يزيد من ضحاياها".

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني: "إن الأردن وبلغاريا متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".. مضيفا : "نعمل مع المجتمع الدولي ونطلب من أصدقائنا في المجتمع الدولي أن يكون هنالك تحرك فوري لإنهاء هذه الحرب".

ومن جانبها .. قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية : إنّ الأردن أثبت نفسه كصانع سلام في الإقليم وندعم جهوده ليكون هنالك خطة للسلام لإنقاذ الأرواح لأن كل يوم مهم..معربة عن قلق بلادها من الوضع الإنساني في غزة كما أنها تسعى لإتاحة إمكانية الوصول للعاملين في المجال الإنساني وأيضا تطبيق حل الدولتين.

وشددت جابرييل على أن زيارتها للأردن رسالة لتعزيز الحوار السياسي بين الأردن وبلغاريا ولتعزيز المجالات الاستراتيجية للتعاون ولتنسيق الجهود لتزويد حلول للتحديات الإقليمية والعالمية، ونبقى متحدين في قيم مثل السلام والتضامن .. قائلة : "إن الأردن وبلغاريا ملتزمان على تعزيز الحوار السياسي وأن يكون هنالك تشاورات سياسية السنة الحالية في أسرع وقت ممكن".