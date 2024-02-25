شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: نسعى لجذب الشراكة والتكامل الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد أن داعش يمثل اليوم تنظيماً مدحوراً، مشيرا إلى أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى ستعمل على جذب الشراكة والتكامل الاقتصادي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء العراقي في ندوة حوارية أقامها معهد بغداد للحوار، تحت شعار (التواصل الإقليمي.. محورية العراق)، لبحث المواضيع الراهنة ومسار العلاقات العراقية مع دول الجوار والعالم، وأبرز المواقف بهذا الشأن.

وأشار السوداني إلى أهمية هذه المؤسسات البحثية في صناعة القرار، وتركيزها على الحقائق بعيداً عن حالة التشويش والأحكام المسبقة، موضحا أن الحكومة العراقية وضعت هدفاً أساسياً لعملها يتمثل في بناء الثقة مع الشارع العراقي، وهو ذاته معيار لتحديد الأولويات في العمل.

وفي محور العلاقات الخارجية، أكد السوداني أن العراق يتبع منهج التوازن، والابتعاد عن الأحلاف والمحاور، وانفتاحه على علاقات متطوّرة مع الجميع، ولديه القدرة على التواصل معهم، كما يمتلك علاقات متميزة مع الولايات المتحدة وإيران.

واستعرض السوداني "العدوان في غزّة"، مذكراً بأن "الأحداث لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي، بقدر ما هي نتاج تراكمات وسنوات من الاحتلال والقهر والتشريد، تعرض لها الشعب الفلسطيني، وأن جذر المشكلة يكمن اليوم في وقف القتل، وإنهاء هذا العدوان، كطريق لاحتواء الصراع ومنعه من التمدد، مجددا موقف العراق الرافض لأن تكون أراضيه ساحة لصراع الآخرين"، مشيراً إلى أهمية تشابك المصالح في المنطقة، والتحوّل من التركيز السياسي إلى التركيز الاقتصادي.