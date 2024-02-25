شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل آلة الاحتلال الإسرائيلي ممارسة القتل، إذ استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم.

جاء ذلك جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصادر طبية فلسطينية، أوضحت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل متزامن منازل مكتظة بالأطفال والنساء في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وهذا أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة 62 بجروح مختلفة. قصف عنيف فيما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أدى هذا لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.