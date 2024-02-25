شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى يشددان على ضرورة وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس(أبومازن)اليوم /الأحد/ على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة .. محذرين من أن استمرار هذه الحرب خلال شهر رمضان المبارك ، سيزيد من خطر توسع الصراع.

وأكد الملك عبدالله الثانى ، خلال استقباله الرئيس الفلسطينى اليوم فى قصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد ، ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين الأبرياء.. مشيرا إلى أن الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأهل فى القطاع.



وحذر عاهل الأردن ، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الأردني، من التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.



وأعاد الملك عبدالله الثانى التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة..مشددا على إدامة التنسيق العربى خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



ومن جانبه .. استعرض الرئيس الفلسطينى التطورات التى تشهدها الضفة الغربية والقدس..مشددا على إدامة التنسيق والتشاور الوثيقين بين الجانبين، بما يخدم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات فى المدينة المقدسة.



وأعرب أبومازن عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبدالله الثانى فى التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين ودعوة العالم أجمع لتحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني..مشيدا بجهوده فى سبيل التخفيف عن الأهل فى قطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان غاشم.