الخليج اليوم .. انطلاق المناورات الميدانية لـ "سيف السلام 12"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انطلقت في المنطقة الشمالية المناورات الميدانية في التمرين المشترك سيف السلام 12 بمشاركة القوات العسكرية، ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، فضلاً عن رئاسة أمن الدولة، وعددٍ من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.

وقال العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، المتحدث الرسمي باسم التمرين إن الجهات المشاركة ستنفّذ، في المناورات الميدانية، عدداً من المناورات العسكرية، كالعمليات الجوية الهجومية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية.

وأضاف فضلاً عن عمليات الهجوم الاستراتيجي، والتحريم الجوي، إضافة إلى التعامل مع الأهداف الجوية المُعادية، وتنفيذ عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وعمليات التطويق وتطهير المباني والقرى والمنشآت الحيوية.

وأكد أن المناورات الميدانية للتمرين تأتي بعد نجاح واكتمال المراحل الأولى، المتمثلة في مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي، ومرحلة وصول القوات العسكرية، وبدء التدريب الأكاديمي، ومرحلة تمرين مركز القيادة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المناورات الميدانية ستشتمل على تنفيذ القوات البحرية مناورات في مناطق عملياتها بالخليج العربي والبحر الأحمر، وتدريبات لمواجهة التهديدات المحتملة (الطائرات المُسيّرة، والزوارق المفخّخة، والألغام البحرية)، وكذلك عمليات حماية المنشآت الحيوية، والبحث والإنقاذ.

وأوضح العقيد البحري الركن، علي آل علي، أن هذه المرحلة من مراحل التمرين ترفع جاهزية القوات المشاركة لمواجهة التحديات والتهديدات، ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم العمل المشترك، إذ تشارك في التمرين قوات عسكرية على مستوى عال من التدريب والاحترافية، ويستخدم فيه أسلحة حديثة ومتطورة.