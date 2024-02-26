شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي وزير شؤون الكهرباء والماء بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مع وزير شؤون الكهرباء والماء بالبحرين ياسر بن إبراهيم حميدان، بالعاصمة البحرينية المنامة.

وبحث الطرفان مستوى التعاون المتنامي بين البنك الإسلامي للتنمية، ووزارة شؤون الكهرباء والماء من خلال هيئة الكهرباء والماء على مدى 40 عامًا، إضافةً إلى مناقشة محفظة المشاريع الجارية التي يمولها البنك.

وأكد وزير شؤون الكهرباء والماء بالبحرين اهتمام الوزارة بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال الطاقة المتجددة.

فيما أكد الدكتور الجاسر، على استعداد البنك لدعم رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، مشيداً بكفاءة تنفيذ المشاريع وأثرها التنموي الملموس على حياة المواطنين.

وقام رئيس البنك الإسلامي للتنمية يرافقة وزير شؤون الكهرباء والماء بالبحرين بزيارة موقع مشروع تطوير نقل وتخزين المياه "المرحلة الثانية" الممول من قبل البنك الإسلامي، بمدينة الشيخ عيسى.

وأوضح الدكتور الجاسر أن مساهمات هذا المشروع ذات أثر إيجابي في مملكة البحرين تمثلت في تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتطوير البنية التحتية لمياه الشرب وضمان التوازن بين العرض والطلب وتنمية الموارد المائية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه.