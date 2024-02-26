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جيش الاحتلال يعرض خطة لإخلاء سكان غزة على مجلس الحرب الإسرائيلي

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القاهرة - سامية سيد - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قولها بإن جيش الاحتلال، قدم في اجتماع مجلس الحرب خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال في غزة.

وأوضح مكتب نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عرض على مجلس الحرب خطته لإخلاء مناطق الحرب بقطاع غزة من السكان ولاستمرار العمليات العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 29,692 مواطنا، وإصابة 69,879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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