شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عراقية جزائرية حول التعاون الثنائي في مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، لاسيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات (الوقود) والبتروكيماويات، بالإضافة تبادل التجارب بين شركات البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، الأحد بالعاصمة العراقية بغداد، من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، أعرب وزير النفط العراقي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات متعلقة بالطاقة، ولاسيما من خلال إمكانية تواجد واستثمار شركة "سوناطراك" الجزائرية في مجال المحروقات بالعراق.

كما تطرق الجانبان إلى آخر التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المزمع عقدها بالجزائر، ورحبا بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل منظمة أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.