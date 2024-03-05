ليبيا.. مؤسسات خيرية ومنظمات مجتمع مدني تبدأ تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي.. صور

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دبي - محمود عبدالرازق - ويتمثل أبرزها في تجهيز السلات الرمضانية للعائلات المحتاجة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.
حيث تتنافس المؤسسات الخيرية في توفير احتياجات الأسر المحتاجة من مواد غذائية وسلع أساسية، فيما زادت الظروف الصعبة وزادت الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن الذي يعول في أسرته، وأصبح أغلب أرباب الأسر غير قادرين على ملائمة الظروف المعيشية لأبنائهم.
22 أبريل 2020, 13:10 GMT
أعمال تطوعية
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365
وقال يعمل فريق صناع الأمل على صيانة بعض الحدائق في مدينة بنغازي، بالإضافة إلى حملات التشجير المستمرة.
وتابع يعمل الفريق على إعداد دورات تنمية بشرية، ودورات رواد الأعمال ودورات التثقيف المالي، ومؤسسة صناع الأمل تعمل في كل المجالات التي تشمل الأعمال التطوعية الخيرية.
1 يونيو 2019, 14:01 GMT
تجهيز سلة رمضان
عمل الفريق منذ بداية الأسبوع بالتعاون مع الجامعة الليبية الدولية ومجموعة من المتطوعين في استخدام كل الطلبة في العمل التطوعي، ومنها يتم غرس العمل الخيري وحب التطوع، وحب مساعدة الآخرين.
وأوضح بأن الفريق يعمل في ثالث أيام التكييس والتجهيز للسلة الرمضانية، قام الفريق بتكييس أكثر من 250 سلة في اليوم الواحد، حتى يتم تجهيز أكثر من 5000 سلة رمضانية في هذا الموسم 2024.
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365
محتويات السلة
وأن آلية التوزيع تتم من خلال المعلومات المتوفرة لدى فريق صناع الأمل، ولأن هناك نوع من الخصوصية في توزيع السلات الرمضانية وهناك الكثير من العائلات تتعفف ولكنها بأمس الحاجة للمساعدة، لذلك يقوم الفريق بإيصال السلة المجهزة إلى منازل العائلات المحتاجة، وهناك من يتم التقابل معهم في أماكن محددة لاستلام السلة الرمضانية كنوع من المساعدة البسيطة لهذه العائلات.
3 مايو 2019, 02:10 GMT
وأشار بأن هذا النشاط سيستمر طيلة أيام الشهر الكريم، وأن العائلات المسجلة رسميا تصل 250 أسرة فقيرة، ولكن الفريق قام باستهداف عائلات أخرى، حتى يعم الخير لكل العائلات المحتاجة، كما يتم استبعاد العائلات التي تتحسن ظروفها المعيشية ويتم استبدالها بعائلة أخرى أكثر حاجة ولكن العدد في زيادة.
مصادر التمويل
من جهته يقول مصطفى السنوسي، المشرف على المتطوعين الجامعيين إن العمل التطوعي أصبح فرض على الطلبة بالجامعة وأصبح هناك عدد معين من الساعات لابد أن يتجاوزه الطالب حتى يتحصل على شهادة التخرج.
6 فبراير, 20:48 GMT
وقال أصبحت الآن هناك وكالة خاصة بالعمل التطوعي تتبع الجامعة الليبية الدولية، ولا يزال العمل التطوعي مستمر.
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
© Gulf 365 تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
4/9
© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
5/9
© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
6/9
© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
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© Gulf 365
تجهيز السلة الرمضانية في بنغازي
واعتبر أن العمل التطوعي المستمد من مؤسسة صناع الأمل، أكسبهم خبرات كبيرة في العمل التطوعي كونه مشرف تعليمي، وشدد بالتشبيك وأعتبره من أهم فوائد العمل التطوعي، وقال الإحساس بالمحتاجين موجود والعمل التطوعي عمل شيق وجميل.