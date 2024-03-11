شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. أول أيام رمضان فى هذه الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدة دول عربية، أن يوم الإثنين 11 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجرى 1445، وقالت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين إن يوم الإثنين هو أول أيام شهر الصيام.

كما سيكون الإثنين أول أيام رمضان في كل من سوريا ولبنان والعراق والجزائر وتونس، من جانبها، أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناى وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.