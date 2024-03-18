الخليج اليوم .. 6 تحف أثرية من اليمن في مزاد إسرائيلي.. تٌباع الشهر القادم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف الباحث في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، اليوم الأحد، أن 6 تحف من آثار اليمن ستعرض في مزاد إسرائيلي أواخر أبريل القادم.

وقال محسن في منشور على منصة "فيسبوك": "ستُعرض في 25 أبريل 2024، 6 تحف أثرية من اليمن، في مزاد المركز الأثري الذي ينظمه عالم الآثار الإسرائيلي الشهير والمثير للجدل الدكتور روبرت دويتش، على منصة المزادات العالمية بيدسبريت".

وأوضح أن التحفة الأولى عبارة عن تمثال صغير من البرونز من القرن الأول إلى الرابع الميلادي، لسيدة جالسة تحمل طائرا ووعاء، وعلى صدرها وحول المقعد التي تجلس عليه نقش بالمسند.

وأضاف أن التحفة الثانية عبارة عن وعل برونزي رابض، من القرن الخامس قبل الميلاد، وملون بالزنجار البني والأخضر الجميل.

وذكر أن التحفة الثالثة عبارة عن ذراع أنثى برونزية نادرة ترتدي سواراً، من القرن الأول الميلادي، موضحا أنه "تم إصلاح الإصبع الصغير، لكنها بحالة جيدة".

وأشار إلى أن المزاد سبق أن عرض هذه التحفة الأثرية قبل عام وفشل في بيعها بسبب السعر الافتتاحي للبيع.

والتحفة الرابعة هي تمثال برونزي لجمل من القرن السابع قبل الميلاد، يصور على كلا جانبيه نقشاً بالمسند.

والتحفة الخامسة هي جمل برونزي آخر، أما التحفة السادسة فهي رأس ماعز من البرونز المصبوب على الطراز اليمني القديم، وتعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهي ملونة بـ "الزنجار الأخضر الجميل"، حسب الباحث محسن.

وأوضح الباحث أن المزاد سبق أن عرض وباع عدة آثار يمنية خلال السنوات الست الماضية، دون أي دور من الحكومة اليمنية لوقف تلك العمليات.