شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية: توقعات بارتفاع معدلات البطالة بين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان 507 آلاف وظيفة حتى الآن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما سببت اضطرابات اقتصادية، وهي خسائر غير مسبوقة في فرص العمل وسبل العيش.

وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات, إنه بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في الأرواح، ووجود سكان غزة على حافة المجاعة، تسببت الحرب على غزة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد تم محو أحياء بأكملها في غزة بما في ذلك البنية التحتية ومرافق الطاقة والمياه والمدارس والمستشفيات والمحال والشركات، ودمار قطاعات اقتصادية بأكملها وشل نشاط سوق العمل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين لأجيال قادمة، مشيرةً إلى أن المنظمة تعمل على تقديم المساعدات قصيرة وطويلة الأجل للعمال وأصحاب الأعمال المتضررين.

ووفقاً للتقديرات فقد هبط الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأخير من عام 2023 بمقدار الثلث مقارنة بعام 2022م مسجلاً انخفاضاً بنسبة 80% في غزة و 20% في الضفة.