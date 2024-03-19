شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يعانون الجوع والألم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, "أن الفلسطينيين في غزة يعانون بشكل مرعب من الجوع والألم"، واصفاً الأوضاع في القطاع بأنها "كارثة من صنع الإنسان بالكامل".

وقال غوتيريش، في تصريحات للصحفيين في نيويورك، اليوم الاثنين، إن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي أعدته مؤسسات تتبع للأمم المتحدة، يبين أن المجاعة صارت وشيكة الآن في شمال غزة"، عاداً أن ما خلص إليه التقرير بأنه "مؤشر مروع" للأوضاع على الأرض.

وأشار إلى أن التقرير يحتوي على معلومات مروعة حول الأوضاع على الأرض بالنسبة للمدنيين، مؤكداً أن أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة استنفدوا مواردهم الغذائية بالكامل ويواجهون جوعاً كارثياً.

وأضاف غوتيريش: "إنها كارثة من صنع الإنسان بالكامل، والتقرير يوضح أنه بالإمكان وقفها"، وشدد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، داعياً سلطات الاحتلال للسماح الكامل لوصول للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء غزة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة.