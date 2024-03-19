الخليج اليوم .. رئيس "أرامكو": استراتيجية التحول الطاقي لم تحقق نجاحا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد رئيس "أرامكو" السعودية أمين الناصر، يوم الاثنين أن استراتيجية التحول الطاقي لم تحقق نجاحا، مشيرا إلى أن حصة الطاقة المتجددة في العرض العالمي لا تزال ضئيلة.

وقال رئيس الشركة خلال مؤتمر "أسبوع سيرا 2024" الذي استضافته مدينة هيوستن في ولاية تكساس ألأمريكية إن من الواضح ان إستراتيجية التحوّل الحالية "لم تحقق نجاحا في معظم المجالات".

واستشهد تقرير صادر عن شركة "كاي بي ام جي" الاستشارية، والذي أكد أن الوقود الأحفوري شكل 82% من الاستهلاك العالمي للطاقة العام الماضي، ولفت الناصر إلى أن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الطلب على النفط قد يصل إلى مستوى قياسي هذا العام.

وقال رئيس "أرامكو" إن "هذه ليست الصورة المستقبلية التي كان البعض يرسمها" مشيرا الى عدم قدرة مصادر الطاقة البديلة المطروحة حتى الآن على أن تحل بالمستوى الكافي محل المواد الهيدروكربونية وخصوصا ليس قبل 2050، الهدف المتوسط المدى الذي يعتبر موعدا محتملا للتخلص تدريجيا من النفط.

وفي السياق نفسه شكك الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" دارين وودز في حصول ثورة وشيكة في مجال الطاقة قائلا "لسنا على الطريق" للوصول الى صفر انبعاثات بحلول 2050.

وقال وودز إن "أحد التحديات هنا هو أنه بينما يريد المجتمع رؤية انخفاض في الانبعاثات، لا أحد يريد أن يدفع ثمن ذلك".

المصدر: أ ف ب