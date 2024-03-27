الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ "إبصار السعودية" بـ بنجلاديش

كشف الفريق الطبي لـ “برنامج إبصار السعودية التطوعي" التابع لـ"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، أثناء حملته في مدينة دكا في جمهورية بنجلاديش على 30.195 طالباً وطالبة في 52 مدرسة في مختلف المناطق البنجلاديشية؛ للتأكد من سلامة الأبصار لديهم وتقديم الخدمات الوقائية لصحة العيون، فضلاً عن توعيتهم والتثقيف بأمراض العيون.



فضلاً عن إقامة 3 ورش تدريبية للمعلمين؛ لتدريبهم على أساسيات القيام بالكشف المبكر لفحص حالات ضعف البصر لدى الطلبة بالمدارس، استفاد منها 161 معلماً ومعلمة، كما حول الفريق الطبي 1.193 طالبا وطالبة للمستشفيات؛ استعدادا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للعلاج.

"مركز الملك سلمان للإغاثة" يكشف على 30.195 طالباً وطالبة في 52 مدرسة في بنغلاديش



ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار المشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في شتى بقاع الأرض، والتخفيف من معاناتهم.

تحويل 1.193 طالبا وطالبة للمستشفيات استعدادا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للعلاج.